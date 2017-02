Por la senda del Pacifismo (39)

No existe acuerdo en este aspecto [concepto de terrorismo] porque muchos gobiernos desean mantener sus tan utilizadas definiciones de terrorismo, que frecuentemente permiten a un gobierno estigmatizar como terrorismo aquello que se rechaza, como por ejemplo un movimiento político o alguna minoría, o los grupos indígenas, sindicatos, y ese es uno de los principales problemas de mi trabajo como Relator Especial por los Derechos Humanos y contra el Terrorismo, precisamente el hecho de que muchos gobiernos en el mundo continúen abusando del concepto de terrorismo para marcar o estigmatizar aquellos grupos que no clasifican como terroristas

En esta entrega número 39, dentro del primer gran bloque temático dedicado al terrorismo internacional, vamos a comenzar a abordar las propuestas concretas que se podrían ir adoptando por cualquier gobierno con vocación pacifista que pudiera llegar al poder. El problema fundamental es que, como venimos contando, los dirigentes de las principales fuerzas políticas (ni incluso aquéllas que se enmarcarían dentro de la "izquierda" parlamentaria) tienen, digamos, esa vocación pacifista lo suficientemente asumida. Siempre que hablemos de propuestas, sean pacifistas o de cualquier otra índole, es absolutamente preciso, para no nadar en la inconcreción, y además promulgar medidas que luego no se vayan a poder adoptar durante la legislatura en cuestión (causando la lógica desafección en los votantes y en el resto de la ciudadanía), proceder a una adaptación temporal de las medidas generales que vayan a adoptarse, para que el Gobierno de que se trate sea absolutamente coherente con sus propuestas, y avance en la consecución de sus objetivos. Y es cierto que en el tema del pacifismo existen gran cantidad de parámetros que no dependen exclusivamente de las decisiones de un único país, pero al menos, hay que establecer todos los esfuerzos, encaminar las medidas hacia los objetivos finalistas, y no defraudar al conjunto de la ciudadanía. Por otra parte, las medidas también deben adoptarse siguiendo criterios de urgencia, que suelen ser muy frecuentes cuando de pacifismo (o de conflictos bélicos) se habla.

Para el caso que nos ocupa (el terrorismo de ISIS y la guerra en Siria como los focos principales de conflicto), y siendo coherentes con los diagnósticos que venimos haciendo durante esta serie de artículos, con los análisis y los planteamientos que hemos defendido como necesarios, entendemos que las medidas de corte pacifista que deberíamos adoptar de forma urgente podrían ser las siguientes, recogidas en la página "Una propuesta de agenda para el consejo de la paz" del sitio de podemos.info, al cual nos remitimos, y que vamos a ir desarrollando poco a poco a continuación: cortar las vías de financiación y abastecimiento logístico de ISIS, neutralizar sus redes de captación y adoctrinamiento, apoyar a las fuerzas democráticas en el mundo árabe, reforzar a la sociedad civil en Irak y Siria para derrotar al ISIS, acabar con la guerra en Siria e Irak (mediante el embargo de armas a todos los contendientes, la declaración del fin de los bombardeos contra la población civil, y la apertura de corredores humanitarios), proteger a los refugiados de forma segura, y acabar con las mafias que trafican con personas. Se podrá argumentar que muchas de estas medidas, en sentido general, dependen de la adopción de otras medidas por parte de la comunidad internacional, pero volvemos al mismo argumento de siempre: amparados en dicha inacción internacional, no podemos seguir contribuyendo con nuestra indiferencia y nuestro silencio al enconamiento "ad eternum" de los conflictos. En última instancia, los actos y decisiones, aunque sean unilaterales, y con reducido radio de acción, van marcando el camino que hay que seguir, y que más tarde o más temprano se imponen por sentido común y eficacia.

Como tantas veces hemos repetido, la paz duradera y auténtica, la paz garantista, debe estar comprometida con la democracia y los derechos humanos. Estas palabras tan bonitas son repetidas cuan papagayos por los dirigentes de los gobiernos occidentales, por Estados Unidos y sus aliados, pero no las despliegan, porque lo que han hecho únicamente es una falaz apropiación de ellas. En última instancia, ya lo hemos demostrado con cientos de ejemplos, y desde múltiples puntos de vista, estos países no creen en dichos conceptos, siendo utilizados solo para barnizar y disfrazar sus ansias imperialistas, que son las únicas que cuentan. Bien, a continuación, y tomando la página indicada como referencia, vamos a ir desgranando dichas medidas con mayor profundidad:

1.- Cortar las vías de financiación y abastecimiento logístico del Estado Islámico. Como hemos venido explicando, el EI se financia fundamentalmente con donaciones privadas provenientes de países como Arabia Saudí, Qatar o Kuwait (socios estratégicos de los países europeos), por medio de la extorsión y los secuestros, por medio de la venta de objetos de arte de gran valor de las zonas que controlan y expolian, por medio de la recaudación de impuestos a la población y a los comerciantes, y sobre todo, con el contrabando de petróleo en los territorios bajo su dominio en Irak y Siria. A su vez, la mayor parte del material militar que emplean es de fabricación occidental, procedentes de arsenales de armas vendidas a Arabia Saudí, o armas norteamericanas distribuidas en un principio al denominado Ejército Libre Sirio, que acaban en manos del Estados Islámico. En este sentido, varias ONG's participantes en la campaña "Armas bajo Control" (tales como Amnistía Internacional, Greenpeace, etc.) han denunciado que España vendió armas a Egipto, Bahréin y Arabia Saudí durante la llamada "primavera árabe", bajo un marco internacional donde no se respeta el embargo de venta de armas a países en conflicto. Es imprescindible por ello implementar un embargo total de armas efectivo e inmediato, bajo verificación y control internacional (con la presencia de observadores de Naciones Unidas), no sólo para el Estado Islámico, sino también para todos aquéllos países que lo ayudan y promueven el sectarismo (fundamentalismo) en Oriente Medio.

Asímismo, hay que decretar un embargo a la compra de petróleo de contrabando, investigar, interceptar y acabar con las donaciones privadas que recibe ISIS (en muchos casos desde los propios países del Golfo Pérsico), a través de un control más estricto entre los flujos bancarios desde esa zona y Europa. Una estrategia integral de seguridad en Europa debe asegurar el bloqueo completo e inmediato de la venta de armas a zonas en conflicto, propiciar una estrategia de desarme progresiva para todos los actores en conflicto, y habilitar todos los medios necesarios para acabar con el tráfico ilegal de armas y recursos naturales que nutren las arcas del Estado Islámico. Estamos convencidos de que si la comunidad internacional al completo se hubiera dedicado firmemente a todas estas tareas desde el comienzo del conflicto armado en Siria, la situación de guerra no hubiera dado para mucho más que unas cuentas semanas o meses, en vez de los más de cinco años largos que ya dura, con el salvaje y cruento saldo de víctimas civiles inocentes, y la perpetración de graves violaciones a los Derechos Humanos de la población siria. La guerra ha podido continuar porque existen vías de financiación que no se cortan, porque existen suministros que se reciben, porque existen armas para continuar los combates, porque existen garantías logísticas que permiten canalizar y perpetuar los conflictos armados. Impidiendo y destruyendo todo eso, las guerras no pueden continuar, puesto que se ven asfixiadas, sin solución de continuidad. Pero este es sólo el primer factor, la primera gran medida a implementar. Continuaremos con el desarrollo de las siguientes en próximas entregas.