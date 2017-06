Por la senda del Pacifismo (55)

Las cadenas internacionales de noticias ya están mostrando emocionadamente otra vez pirámides de flores, velas encendidas, cartas de recordación, corazones de plástico, ositos de peluche, rostros compungidos y condolencias de todo cuño, sin advertir al sensible público, que la Primera Ministro británica Teresa May, acaba de hacer una venta de más de 3000 mil millones de libras esterlinas a Arabia Saudita, la organización terrorista más grande del mundo, que ha dado y sigue dando sustento filosófico, protección diplomática, financiación material y cobertura de todo tipo a todas las organizaciones terroristas que en este momento sacuden al mundo desde Filipinas hasta Nigeria, sin obviar desde ya al Daesh y al-Qaeda. Serán armas británicas y también norteamericanas, francesas, y alemanas que exterminaran a centenares de niños yemeníes, los que serán enterrados sin pirámides de flores, velas encendidas, cartas de recordación, corazones de plástico, ositos de peluche, rostros compungidos, condolencias de todo cuño. En Yemen a partir de la guerra declarada por los sauditas según la Unicef, muere un niño cada 10 minutos por razones prevenibles

Y Europa (no sólo el Reino Unido, tan en el candelero últimamente debido a los continuos actos terroristas cometidos en su suelo) es, de nuevo, cómplice de la hipócrita política supuestamente "neutral" en el conflicto palestino-israelí. Porque Europa, tal y como nos cuenta Maren Mantovani en este artículo para el medio Middle East Eye, traducido para Rebelion por Beatriz Morales Bastos, sigue financiando la tortura, los drones y el uso de perfiles raciales de Israel. Europa continúa apoyando la criminal política israelita, autorizando y siendo cómplice de sus continuas aberraciones contra el pueblo palestino. Ya debiera ser hora de que los ciudadanos europeos, en vez de compartir el falaz discurso de nuestros gobernantes, nos movilicemos para que no se gaste ni un sólo euro más de nuestros presupuestos en financiar empresas militares y de seguridad israelíes, o en apoyar a salvajes dictaduras como la saudita, donde sin ir más lejos, 14 jóvenes serán decapitados por manifestarse contra la Monarquía. ¿Cómo se puede hablar por tanto de que los terroristas "atacan a los valores europeos", cuando nuestros gobiernos apoyan explícitamente la barbarie fuera de nuestras fronteras? ¿Es que acaso nuestras autoridades europeas están cultivando la responsabilidad, el pacifismo, la justicia y la solidaridad como valores hacia el interior y el exterior? A través de sus planes de financiación, investigación y desarrollo, la Unión Europea ha entregado cientos de millones de euros para mantener el régimen israelí de ocupación y apartheid.

Desde hace años, el Comité contra la Tortura de la ONU está solicitando a Israel que prohíba la tortura y los malos tratos en los interrogatorios, en particular con los menores palestinos. Y es que un informe palestino reveló que el 97% de los menores encarcelados por Israel no habían tenido acceso a un abogado antes y durante los interrogatorios. En el momento de ser interrogados, un 28,7% fue sometido a abusos verbales o a intimidación, al aislamiento o a ataques sexuales, y un 27,5% estuvo expuesto a la violencia física, incluidos la asfixia, puñetazos y golpes en la cabeza contra la pared. Y es que todo el sistema israelí, no sólo el de sus fuerzas y cuerpos de seguridad, está basado en la constante e inherente violación de los derechos humanos. En palabras de Maren Mantovani: "Mientras la Comisión Europea siga financiando el desarrollo de la capacidad israelí de implementar sus gravísimas violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos, todas las condenas por parte de la UE de las prácticas ilegales israelíes así como el trabajo de la política exterior de la UE seguirá siendo inútil. Israel seguirá rechazando todo intento de lograr la paz y de que se respete el derecho internacional, del mismo modo que ha despreciado la actual Iniciativa de París de conversaciones de paz". Y es que el ninguneo por parte de Israel de todas las iniciativas de paz con el pueblo palestino, vengan de donde vengan, ha sido constante. Por su parte, las empresas y tecnologías israelitas desarrolladas para un mayor control, marginación y sometimiento del pueblo palestino han sido bien vistas (salvo algunas excepciones) por la Unión Europea.

Mantovani nos da algunos ejemplos de ello: Elbit Systems es una importante empresa militar israelí que ha visto cómo la UE recompensaba sus contribuciones tecnológicas a graves violaciones del derecho internacional. Esta empresa, que es una de las contratistas del ilegal Muro de Israel además del principal suministrador de drones al ejército israelí, participa en el Proyecto Flysec incluido en el Programa Horizon 2020 y cuyo objetivo es desarrollar un proceso integrado de seguridad para pasajeros en los aeropuertos, pero detrás de estas elegantes palabras se esconde un auténtico sistema de detección de perfiles raciales. En este contexto, Elbit Systems proporciona tanto su sistema de vigilancia como su tecnología de procesamiento de imágenes a distancia (utilizadas en el ilegal Muro de Israel) para hacer cumplir estrictamente el bloqueo a la región de Gaza y durante las agresiones militares israelíes. El Proyecto Flysec también está preparado para consolidar un peligroso paradigma de seguridad en nuestras sociedades en el que se abandonan los principios de no discriminación, intimidad y otros derechos humanos, a favor de un sistema de control casi orwelliano. Ya ni siquiera se molestan en ocultarlo. La Primera Ministra británica, Theresa May, durante sus mítines para la reciente campaña electoral, ha declarado abiertamente que sus planes son sacrificar los derechos humanos en aras de poder garantizar una mayor seguridad. Se silencian los verdaderos motivos del terrorismo, se esconden las razones de su desarrollo e implantación en nuestros territorios, se ignora la deliberada política de agresión imperialista que nuestro continente desarrolla por todo el mundo (en connivencia con los Estados Unidos), y luego nos cuentan milongas como que la solución es sacrificar los derechos humanos para poder estar más seguros.

No se dan cuenta (mejor dicho, quieren que los pueblos no se den cuenta) de que los Organismos públicos y las agencias gubernamentales no pueden hacer caso omiso a los derechos humanos, amparados en una política de contención del terror, máxime cuando este terror obedece a decisiones de nuestros propios gobernantes. Por tanto, ya es hora de que los ciudadanos y ciudadanas europeas exijamos que no se dedique ni un sólo euro más de nuestros presupuestos públicos en empresas e instituciones militares y de seguridad israelíes, y de que los gobiernos europeos presionen a sus instituciones acerca de sus tremendas contradicciones políticas y éticas, y de que por tanto, se comiencen a desarrollar otras formas de actuación, otras políticas exteriores, bajo prismas pacifistas e internacionalistas, en vez de bajo las necesidades geoestratégicas, o del complejo militar-industrial, que necesita constantes inversiones en guerras y armamentos. ¿Y qué se puede hacer contra la criminal política de Israel? Pues el mejor sistema que se ha inventado, que ya está desarrollado y apoyado por algunos países y organizaciones, es el BDS, siglas que obedecen a "Boicot, Desinversión y Sanciones" contra el apartheid sionista. Uno de nuestros autores de referencia, Pablo Jofré Leal, lo explica muy bien en este artículo para el medio alternativo Hispan TV, del que tomo información, y cuya lectura completa recomiendo a mis lectores/as. Quizá el BDS sea el mejor sistema, la mejor herramienta genérica y universal, no sólo contra el régimen de Israel, sino contra cualquier régimen y actuación de cualquier país o potencia que desafíe los marcos legales y éticos de una comunidad internacional realmente comprometida con la ética, el pacifismo y los derechos humanos.

La campaña BDS surge en 2005 como una herramienta de lucha contra el apartheid, invitando a toda la comunidad internacional, a la sociedad civil, y a todos los gobiernos, a implementarla en la medida de sus posibilidades, desde el convencimiento que sólo una puesta en marcha estricta de la misma será capaz de derrotar al imperialismo y al sionismo que tanta destrucción causan al pueblo palestino. Esta campaña por el BDS, en 12 años de acción, ha alcanzado tal desarrollo y éxito en sus objetivos, que ha significado el recrudecimiento de la política de represión de la entidad sionista ocupante, y la criminalización de todas aquéllas actividades y por ende de las personas que llevan a cabo esta campaña, sin distinción alguna de nacionalidad. Incluso aquí en España se ha suscitado alguna polémica al respecto. Y es que el BDS intenta catapultar el boicot a cualquier actividad que más o menos explícitamente represente un apoyo a la política, la economía, el arte o la cultura israelíes, mientras se mantenga la grave situación contra el pueblo palestino. Y por supuesto, Israel y todas las organizaciones y gobiernos que les apoyan, han montado en cólera ante cualquier manifestación del BDS. Y es que para Israel y su gobierno la cruzada de millones de personas con el BDS representa un ataque al corazón mismo de su economía y el mostrar al mundo la cara hipócrita y totalitaria de la que se autodenomina "la única democracia de Oriente Medio". Lo que son las cosas: más de 50 años lleva la pobre isla cubana bajo el impresionante bloqueo estadounidense, sin que se haya provocado tanto revuelo internacional. Un bloqueo injusto y desproporcionado contra un pueblo que jamás ha intervenido ni se ha levantado en armas contra otro. Y sin embargo, cuando la campaña del BDS se ha lanzado contra el gigante sionista, buena parte de la comunidad internacional se ha rasgado las vestiduras. Una evidente prueba de que somos parte de una comunidad internacional sumida en la más profunda decadencia. Continuaremos en siguientes entregas.