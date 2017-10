Hacia la superación del franquismo (44)

¿Puede vivir un país en paz sobre la sangre de miles de desaparecidos? ¿Puede una democracia llamarse de tal modo cuando tergiversa, tapa, oculta y hace escarnio de su propia historia? ¿No ha llegado el momento de que sepamos toda la verdad de la represión fascista, de que todo el mundo quede enterado de que el régimen franquista nació de la traición y el crimen organizado, de que el fascismo español ha sido uno de los regímenes más criminales de la historia de Europa, de que vivimos cuarenta años de ignominia que la democracia todavía no ha saldado?

En nuestra última entrega nos quedamos comentando algunas de las barbaridades que proclama la Fundación Nacional Francisco Franco, pero la pregunta es...¿Es ésta la única fundación ultraderechista en nuestro país? Sabemos que el PP actual fue gestado por media docena de ex Ministros o altos cargos franquistas, y que por ello (salvo quizá el reciente caso de Vox) no existen más partidos a su derecha, como ocurre en otros países europeos. El PP engloba desde la derecha más moderada hasta la más beligerante. Pero esa es la derecha política. También existen la derecha mediática (ABC, La Razón, El Mundo...), y por supuesto, la derecha social, de la cual forman parte estas fundaciones y organizaciones. Vamos a apoyarnos en este artículo de Danilo Albin para el medio Publico, donde analiza algunas de ellas. Por ejemplo, las entidades que reivindican a José Antonio Primo de Rivera (fundador de la Falange) o a Blas Piñar (fundador de Fuerza Nueva, un partido ultraderechista de la Transición) aún figuran a día de hoy en el Registro del Ministerio de Cultura, donde en su día fueron aceptadas sin inconvenientes. Y lo mismo ocurrió con la entidad que glorifica a los soldados españoles que pelearon junto a los nazis en la extinta Unión Soviética. Todas ellas funcionan de forma completamente legal, recaudan donaciones y gozan del visto bueno de la Administración Pública. Otra prueba más de que la superación del franquismo aún no ha sido llevada a cabo. Bien, pero dicho esto, hemos de reconocer que nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de los tres Gobiernos que autorizaron el registro de dichas fundaciones, a saber, los de Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. Lo exponemos a continuación con más detalle.

En Madrid existe un museo que reivindica la memoria de los soldados que fueron a combatir junto a los nazis a la Unión Soviética. Sus vitrinas con banderas franquistas y muñecos con simbología nazi están a cargo de la Fundación División Azul, una organización registrada legalmente en 1991, bajo el Gobierno "socialista" de Felipe González. Esta fundación cuenta con alrededor de 300 socios a día de hoy. Entre sus objetivos figura "la promoción de todo tipo de actividades culturales (conferencias, exposiciones, concursos, viajes, archivos, etc.) que contribuyan a difundir la historia de la División Azul y de otras unidades de voluntarios afines". Aún así, aseguran no tener ninguna orientación política. Por su parte, los fans de José Antonio Primo de Rivera también disponen de su propia fundación, absolutamente legal. Existen desde finales de 1996, cuando comenzaba el Gobierno del PP de José María Aznar. Según sus estatutos, la Fundación José Antonio fue creada para promover "el estudio, desarrollo y extensión de la figura histórica, política y personal de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia y su entorno histórico y socio-cultural, así como actualizar su pensamiento en relación con la situación socio-política, económica y cultural actual y futura". Ahí es nada. Su presidente llegó a cuestionar el número de muertes que se produjeron en el bombardeo fascista contra la localidad vasca de Gernika, al tiempo que criticó la "propaganda marxista y nacionalista" en torno a ese terrible ataque. En un número de su boletín digital de noticias aparece un artículo del historiador ultraderechista Pío Moa, quien define a Podemos como "un grupo proetarra, proseparatista, antiespañol, plagado de ignorantes e incultos, abortista (el aborto es la liquidación de vidas humanas indefensas), antifranquista, pro LGTBI, esa extraña y siniestra mafia cargada de odio que pretende regular y penalizar no ya la expresión de otras ideas, sino hasta de otros sentimientos que los suyos".

¿Hay algún lector o lectora que aún tenga dudas de que el franquismo pervive en la mente de muchos en pleno siglo XXI? Danilo Albin cuenta otras anécdotas y descubrimientos en su artículo de referencia, que recomiendo encarecidamente a mis lectores/as. Y si el Gobierno de Aznar no tuvo reparos en legalizar a la Fundación Primo de Rivera, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tampoco vio ningún inconveniente cuando recibió la petición de inscripción de otra entidad franquista, como es la Fundación Blas Piñar. Concretamente, fue creada y registrada en julio de 2014 por los hijos del líder de la extinta Fuerza Nueva, fallecido en enero de ese mismo año. A la hora de fijar sus fines y objetivos, los herederos del dirigente ultraderechista escribieron: "La promoción, el estudio y la investigación del pensamiento y la obra religiosa, política y jurídica de Blas Piñar López y su contexto sociopolítico, inspirada en los ideales de Dios, Patria y Justicia, para la memoria colectiva del pueblo español". El actual presidente de esta fundación es el General del Ejército Blas Piñar Gutiérrez, uno de los siete hijos del fundador de Fuerza Nueva. Es de destacar que en 1980, Piñar Gutiérrez, que por aquél entonces era capitán, suscribió un texto de apoyo a los golpistas del 23F, y en 2008 fue sometido a arresto domiciliario debido a sus incendiarias declaraciones contra la cúpula del Ejército. Actualmente, la fundación está centrada en la digitalización de su extenso archivo, en el que abundan los discursos y escritos de alto contenido franquista. Volvemos a la pregunta anterior...A tenor de todo este panorama, de toda esta exhibición permisiva de franquismo en vena...¿podemos afirmar que realmente aquélla etapa negra de nuestra historia está superada? ¿Puede una sociedad que supera una etapa dictatorial albergar en su seno fundaciones dedicadas a la memoria de personajes de claro corte fascista? ¿Puede tolerarse bajo los mimbres de una sociedad supuestamente democrática la existencia de organizaciones que cultivan, rescatan y ensalzan la figura de políticos o pensadores fascistas?

Esto forma parte del relato social actual. No es del siglo pasado. Continúa ocurriendo actualmente. Todas estas fundaciones obtienen o se han beneficiado de fondos públicos, ya que han sido creadas sin ánimo de lucro, y "por el interés general". Ese mismo interés que pisotea los valores constitucionales, con los que tanto se llenan la boca los mismos gobernantes que permitieron su registro en el Ministerio de Cultura. Estas organizaciones fascistas promueven estudios, conceden premios, cuentan con instalaciones y museos, realizan homenajes anuales de recuerdo, exaltación y reconocimiento a sus líderes, protegen sus legados, actualizan y conservan su material, etc. Y las que hemos mencionado más arriba no son las únicas. También existe desde 1997 la Fundación Serrano Súñer, dedicada a exaltar la imagen y la memoria del cuñado de Franco y uno de los principales artífices del régimen en sus primeros años. Fue ministro franquista hasta en tres ocasiones. En 2013, tal como recoge María F. Sánchez en este artículo para el medio Cuarto Poder, esta fundación organizó las "Jornadas Serrano Súñer" en colaboración con la Universidad CEU San Pablo para hablar "del hombre que puso los cimientos del Estado que salió de la Guerra Civil". También existe la Fundación María Eugenia Yagüe, hija del General Juan Yagüe, quien tuvo un papel relevante en el Golpe de Estado de 1936 y durante la Guerra Civil. Fue conocido como el "Carnicero de Badajoz" (por las innumerables matanzas registradas en esta provincia) y fue amigo personal de Primo de Rivera. Igualmente, existe la Fundación Pro-infancia Queipo de Llano, por muy oscuro que sea establecer un vínculo entre la infancia y uno de los personajes más siniestros del franquismo, el General Gonzalo Queipo de Llano, famoso (entre otras cosas) por sus incendiarias arengas a las tropas del "bando nacional" contra los republicanos. Durante la Guerra Civil, Queipo de Llano fue el artífice de la toma de Sevilla, ejerciendo una dura represión que dejó más de 3.000 muertos.

Su táctica fue la del terror, usando la radio de la época como arma de guerra psicológica. En otro artículo de esta serie ya hemos expuesto algún ejemplo de sus terribles discursos. El fundador del movimiento nacionalsindicalista, Ramiro Ledesma Ramos, también dispone de su propia fundación. Este personaje era un declarado admirador de Hitler, y fue uno de los pocos ideólogos del fascismo en España. Fue sacado de la cárcel y fusilado cuando estalló la Guerra Civil. La organización que lleva su nombre, al igual que el grupo ultraderechista Hogal Social Madrid Ramiro Ledesma Ramos, explica que su objetivo es "el estudio, desarrollo y extensión de la figura histórica y política, y su entorno histórico y socio-cultural". En fin, más de lo mismo. En la presente entrega hemos querido por tanto repasar siquiera brevemente el escenario de las distintas fundaciones ultraderechistas que existen legalmente en nuestro país, amparadas por gobiernos "democráticos", que dicen asumir los principios constitucionales, pero que permiten la existencia de este tipo de organizaciones que ensalzan la figura de destacados exponentes del pensamiento fascista de nuestra historia. El franquismo, por tanto, es aún nuestro enemigo interno, y la solución es recuperar la memoria histórica. Pero recuperarla por completo. La plena superación del franquismo no será posible sin esta básica pero fundamental premisa. Hoy día, la derecha intolerante, rancia, autoritaria, corrupta, represora, mediocre, dañina y violenta que nos gobierna nos tiene también secuestrada la memoria histórica. Una memoria colectiva que no obstante sigue latente, mientras no seamos capaces de cicatrizar en firme sus heridas. Por tanto, de cara a la superación del franquismo en todos sus planos y manifestaciones, hay que hacerse eco de la lucha a favor de los derechos de verdad, reparación, justicia, dignidad y garantías de no repetición para los familiares de las víctimas del franquismo, lo cual nos lleva a conocer, valorar y respetar nuestra memoria histórica, y a rechazar (declarándolas ilegales) todas estas fundaciones que exaltan el pensamiento fascista que nos trajo la salvaje dictadura durante casi 40 años. Continuaremos en siguientes entregas.