Por la senda del Pacifismo (73)

Llegados a este punto, podríamos preguntarnos...¿Es malo el imperialismo estadounidense para el mundo? De entrada, podríamos afirmar rotundamente que sí, basándonos en la simple idea de que todos los imperialismos que en la Historia de la Humanidad se han dado han traído más inconvenientes, desgracias y devastación que ventajas y progreso. Pero en el caso concreto que nos ocupa, y a la luz de los valores que pretendemos difundir, la pregunta podría ser: ¿Es ejemplo la superpotencia del norte de Derechos Humanos y de Pacifismo? ¿Representa un buen ejemplo a seguir? Intentemos responder a la pregunta de la forma más objetiva posible. Veamos por ejemplo a continuación sólo algunos tratados o convenios internacionales que Estados Unidos no ha reconocido hasta el momento:

1.- Estados Unidos no ha firmado el Convenio sobre los Derechos del Niño, Contra la Prostitución y Pornografía Infantil

2.- Estados Unidos no ha firmado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CDAW)

3.- Estados Unidos no ha firmado el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución

4.- Estados Unidos no firmó el Protocolo de Kyoto de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático (y se acaba de retirar del Acuerdo de París sobre el mismo propósito)

5.- Estados Unidos no ha firmado el Convenio contra Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad (de hecho, ha apoyado a lo largo de la historia a sangrientas dictaduras causantes de cientos de miles de muertos y desaparecidos)

6.- Estados Unidos no ha firmado el Tratado de la ONU sobre la Prohibición de Ensayos Nucleares (mientras amenaza constantemente a Corea del Norte por sus ensayos)

7.- Estados Unidos no ha firmado el Convenio Internacional contra el Reclutamiento, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios (de hecho, los utiliza en diversos procesos de acoso a diferentes países, como Venezuela)

8.- Estados Unidos no ha firmado el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas (y de ahí que ataque con total impunidad cuando le viene en gana, como hizo recientemente en Siria o Afganistán)

9.- Estados Unidos tampoco ha firmado el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (a pesar de que se autoconstituye en supuesto líder mundial para la "guerra contra el mal" y demás lindezas)

10.- Estados Unidos no ha firmado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a Abolir la Pena de Muerte (de hecho, la pena capital se continúa aplicando en diversos Estados norteamericanos)

11.- Estados Unidos no ha firmado el Convenio Relativo a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y sobre la Edad Mínima para el Empleo (a pesar de erigirse igualmente en líder mundial por los derechos humanos, y acusar a otros países, como Cuba, de no respetarlos, cuando más bien USA debería aprender de ellos)

12.- Por último (aunque seguro que se nos quedará algún convenio o tratado en el tintero), Estados Unidos no se ha sumado a la Corte Penal Internacional (CPI) de Justicia y al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

Con todo este currículum, es evidente que lo que los Estados Unidos deben hacer es sumarse a todos estos tratados y convenios internacionales, amparados por la ONU y reconocidos por la inmensa mayoría de países, antes de arrogarse con el falso liderazgo de defender los derechos humanos o el pacifismo. USA es un imperio por y para la guerra, que no tiene amigos (sólo serviles aliados que se alinean con el más fuerte por pura conveniencia), y que proclama su vil imperialismo mundial basándose únicamente en el poderío de su propia Unión de Estados, en su tamaño y en su potencial económico y armamentístico. USA delimita un imperio por la fuerza, como ha ocurrido con todos los demás imperios en la historia. La realidad es que los Estados Unidos no son ejemplo de nada en el mundo, no pueden constituir ningún referente en ningún aspecto, ni pueden ser tomados como ejemplo para ningún asunto. Tomemos el aspecto que tomemos, siempre existe un país que es mejor referente que USA. Pero sin embargo, se lleva extendiendo la falacia de que EE.UU. constituye una nación avanzada, y una de las democracias más estables y consagradas del mundo. No es cierto. Básicamente, el Gobierno USA es casi una teocracia (aunque no existan líderes religiosos en política, pero no les hacen falta ya que sus líderes políticos suelen ser fanáticos religiosos), con multitud de aspectos donde destaca su baja calidad democrática y el poco respeto a los derechos humanos que practican.

Bien, pero aquí estamos hablando sobre pacifismo, así que no nos desviemos del tema. Y sin desviarnos del mismo, vamos a examinar algunas cifras y estadísticas internas del país que realiza un cultivo interno a las armas de fuego más extendido a nivel mundial. Recientemente, los periodistas Tom McCarthy, Lois Beckett y Jessica Glenza, del diario The Guardian, han publicado este artículo (reproducido también en eldiario.es), relativos a la Encuesta Nacional de Armas. Los datos son tremendamente ilustrativos, y hablan por sí mismos. Daremos algunos cuantos para la evalución de los lectores y lectoras: en Estados Unidos existen 88 armas por cada 100 personas, y un riesgo 11 veces mayor de morir por un disparo que en cualquier otro país desarrollado. La estadística también nos dice que la proporción de civiles armados respecto del total mundial es abrumadora. Con menos del 5% de la población mundial, Estados Unidos es el hogar de alrededor del 35-50% de civiles propietarios de armas de todo el mundo. El número de estadounidenses que mueren por disparos de armas de fuego cada año supera los 30.000 (alrededor de 2/3 de esta cifra son suicidios). Por su parte, más de 100.000 personas resultan heridas por armas de fuego cada año en USA, y mientras en el resto del mundo el 50% de las armas están en posesión del 3% de la población, en Estados Unidos el 50% de las armas de fuego registradas están en poder del 97% de la población. Podríamos insistir, pero creo que con esta muestra deberían darnos suficientes escalofríos. Y la siguiente pregunta es clara y evidente: ¿puede un país con estos ratios ser pacifista? Saquen los propios lectores y lectoras sus conclusiones. Continuaremos en siguientes entregas.