El Genocidio Palestino (XI)

Durante todas nuestras entregas anteriores de esta serie, hemos estado insistiendo en el vergonzoso papel de los Estados Unidos en todo lo concerniente al conflicto palestino-israelí, que además ha empeorado con la actual Administración de Donald Trump, que entre otras tropelías, ha instado al traslado de la capital a Jerusalén, ha reconocido la propiedad de Israel sobre los Altos del Golán sirios, y acaba de considerar legales los asentamientos israelíes en los territorios ocupados. Vamos a recoger a continuación un fragmento extraído de un artículo de Norma Estela Ferreyra para el Blog "Barómetro Latinoamericano", en cuanto a la relación entre ambos países: "Latin American Post, por medio de Camila González C, nos habla de Israel como su "Estado satélite", señalando que: "...Desde la guerra de los Seis Días en 1967, el objetivo central de EE.UU. en Oriente Próximo ha sido su relación con Israel. Durante la guerra fría, gracias a la posición geoestratégica de la nación israelí, el vínculo entre ambos países se consolidó, y al finalizar el conflicto bipolar, EE.UU. lo convirtió en su principal aliado en la zona. Como tal, Israel ha trabajado en pro de los intereses en común que tiene con la potencia, en acciones como mantener a raya a Siria, a grupos insurgentes como Daesh o a los movimientos radicales palestinos, de Jordania y del Líbano. Así mismo, Israel ha servido como intermediario en el suministro armamentístico norteamericano a movimientos poco aceptados por la opinión pública, y las constantes guerras en las que Israel se ha visto involucrado han servido como campo de prueba para mejorar la eficacia militar americana. Y a cambio del apoyo en Oriente Próximo que le brinda Israel, EE.UU. representa el más grande soporte a su seguridad, al punto de convertirle en una potencia militar en la región, tras firmar el más grande acuerdo de ayuda militar de la historia estadounidense". Ambos países, como estamos viendo, no es que tengan objetivos e intereses compartidos, sino que Israel es el verdadero representante de Estados Unidos en la región, algo así como su portavoz, y el caballo de Troya del imperialismo estadounidense en la región. La adhesión que ambos países manifiestan es absolutamente inquebrantable, lo que los vuelve cómplices de los graves atentados y crímenes de lesa humanidad que Israel practica contra la nación palestina.

Y continúa Ferreyra más adelante: "La Inteligencia Israelí: Como el aliado más confiable de Oriente, Israel, a través de El Mossad, le proporciona a EE.UU. más información importante para su seguridad nacional, que los demás aliados de la OTAN. Más allá de su papel como aliado, la inteligencia israelí también adquiere un papel relevante gracias al desarrollo de tecnologías vanguardistas que han transformado el rostro de la guerra, a través de elementos como las armas cibernéticas o los drones (vehículos no tripulados), y sus avances en medicina e informática, que resultan atractivos para el desarrollo estratégico de EE.UU". Y en cuanto al lobby israelí señala: "Al ser una nación pequeña y rodeada de enemigos, funciona como argumento del apoyo moral hasta el momento en que esta nación ataca directamente, perjudica o le genera más inconvenientes que respuestas políticamente positivas a su benefactor, como lo son las operaciones de espionaje, calificadas como las más agresivas por parte de países aliados, ataques militares directos, conflictos internacionales o consecuencias con grupos insurgentes que no tienen vínculo alguno con EE.UU. Por lo tanto, el lobby israelí puede ser el fundamento con más peso para argumentar la particular relación entre Israel y Estados Unidos. Los lobbies pro-Israel, como Aipac, o CUFI, son organizaciones poderosas, conformadas por empresarios, políticos o miembros de la sociedad civil con un alto nivel de influencia en la toma de decisiones de EE.UU. con respecto al Oriente Próximo o al bienestar de la comunidad israelí, fruto del financiamiento de campañas electorales tanto del congreso, como de la rama ejecutiva, la presencia en el espectro político, y constantes negociaciones con líderes gubernamentales". Bien, analicemos ahora, siquiera sea brevemente, un esbozo del amigo inquebrantable de Israel en la escena internacional, que no es otro, como estamos viendo, que Estados Unidos. Para definirlo, voy a rescatar a continuación un fragmento de este artículo de Ramón Pedregal Casanova para el digital Rebelion, que nos expone muy bien el cariz de la superpotencia norteamericana (ya sabemos el dicho popular: "Dime con quién andas..."): "Como el argumento político de la Hidra es la fuerza, debemos estar precavidos y tener respuesta contundente que propulsar de inmediato, ser rápidos y declarar con toda justeza que no hay poder más vencido en el siglo XX y XXI que el de ese monstruo y su subordinada serpiente de dos cabezas, EE.UU.-Israel. Hay territorios de los que la Hidra ha sido expulsada o se encuentra en el camino de la expulsión. Ha sido derrotada en el plano militar, en el plano político, en los centros de discusión internacional...".

Y continúa Pedregal Casanova: "...,pero como es propio de su naturaleza, opta por amenazar al Tribunal Internacional, amenaza a los 120 países que votaron en el Consejo de Naciones Unidas contra la entrega de Jerusalén a la entidad colonial sionista, y como pierde y vuelve a perder abandona el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el intento de proteger a Israel, abandona la Agencia de Protección de los Refugiados, abandona la UNESCO, abandona el Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático, abandona los Acuerdos sobre el Cambio Climático de París, el Pacto Nuclear con Irán, el Acuerdo de Control Nuclear con Rusia, abandona el Acuerdo Judicial Flores vs Meese de 1997 que prohíbe encarcelar a menores de edad en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y tiene sin firmar la Declaración de los Derechos del Niño, rechaza los Derechos de los Niños en conflictos armados, la venta de armas y la prostitución, no está dispuesto a firmar los Derechos de las personas con discapacidad, rechaza igualmente el Pacto para la protección de los trabajadores inmigrantes y sus familias, rechaza la Convención para la eliminación de la discriminación de las mujeres, rechaza también la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro del matrimonio, rechaza la Convención contra las desapariciones forzadas, de igual manera rechaza el Primer y Segundo Protocolo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, rechaza la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar...rechaza y rechaza y rechaza, se sitúa al margen del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos, enseña su bajeza ética, se muestra como es, hace mucho daño, pero muestra su debilidad, su contradicción en el mundo estando dispuesto a destruirlo porque pierde; ¿cuántas páginas podemos llenar con las derrotas de la serpiente bicéfala y la misma Hidra? y eso sin mencionar sus derrotas militares y resistencias que le han infringido y le oponen los pueblos, de los que es buen ejemplo el pueblo cubano". Magnífico retrato el que nos hace Pedregal Casanova (uno de nuestros mayores expertos mundiales en el tema) sobre la peligrosa potencia estadounidense, el gran amigo de Israel. Tal para cual. Todo queda en casa. Pero aún más vergonzante que todo ello es el comportamiento del resto de la comunidad internacional, que permite que estos dos países basura sigan haciendo de las suyas en el escenario mundial.

Y como podemos sospechar, dado el intenso grado de amistad que muestran ambos, es muy evidente que en los medios de comunicación estadounidenses, Israel es un elemento absolutamente intocable. Así nos lo explica Gideon Levy en este artículo para el medio Haaretz, traducido para Rebelion por J.M., que tomaremos como referencia a continuación. En Estados Unidos puedes atacar a los palestinos ininterrumpidamente, pedir su expulsión y hasta negar su existencia. Pero no te atrevas a decir ni una sola mala palabra sobre Israel. Cualquier declaración contraria a los intereses de Israel será considerada una actitud antisemita, dándose casos, como el que relata el citado artículo, de periodistas despedidos de grandes cadenas y medios de comunicación por intentarlo. ¿Cómo se atreve? ¿En qué estaba pensando? ¿Creería quizás que estaba viviendo en una democracia con libertad de expresión? No. Más bien vive en un país donde el simple hecho de hablar sobre Israel está sujeto a la seria censura del oficialismo judío y de la propaganda israelí. Es un fenómeno que no se da en ningún otro lugar del mundo, y eso que la propaganda israelí llegan bien lejos y de forma muy potente. Y así, cualquier intento de emitir una opinión mínimamente justa y democrática (y sobre todo si es laica) sobre el conflicto palestino-israelí, será tenido en cuenta como un severo ataque contra la potencia israelí, y será por tanto censurado y atacado. Gideon Levy aclara: "En la realidad de mano dura que ha tomado el control sobre el diálogo en los Estados Unidos no hay espacio para expresiones que puedan ofender a la ocupación israelí". Israel es, en efecto, intocable en los medios estadounidenses. Pero al contrario sí, es decir, los periodistas estadounidenses, críticos y analistas políticos, así como representantes gubernamentales, pueden hacer toda serie de críticas sobre los palestinos, que no les pasará nada. Pero como decimos, esta fuerte influencia de la propaganda israelí se está extendiendo cada vez más. Tratar de publicar un artículo crítico sobre Israel en cualquier periódico convencional de Occidente es una tarea cada vez más difícil, a menudo imposible. Esta serie de artículos, por ejemplo, jamás sería publicada en ningún medio español convencional (El País, ABC, La Vanguardia, La Razón, El Mundo, El Periódico...). Habría de ser la prensa alternativa en Internet quien lo publicara (La Haine, Rebelion, Contrainformacion, Aporrea, Tercera Informacion, Insurgente, Kaos en la Red, Red Roja, Sin Permiso, La Marea, Diagonal, eldiario.es, Publico, Eco Republicano, Cuarto Poder, InfoLibre, Lucha de Clases, Mundo Obrero, El Salto Diario, Contexto y Accion, Viento Sur, Asturbulla, Izquierda Diario, Mientras Tanto, Nueva Revolucion, etc).

Como muy bien explica Gideon Levy, usan la trampa del antisemitismo para todo: "La palabra clave, por supuesto, es antisemitismo. Se ha escrito mucho sobre el uso que Israel y sus partidarios hacen del antisemitismo. Y funciona maravillosamente, es una palabra mágica que silencia a las personas. Todavía no ha habido una sola crítica de la ocupación que no esté etiquetada de antisemitismo (...). El mundo entero está contra nosotros". En efecto, Israel tilda de antisemita a cualquier organización o ciudadano que emita manifestaciones contrarias a sus macabros intereses. Y eso que según una encuesta mundial realizada por la CNN, solo el 10% de los encuestados confesó que tenía sentimientos negativos hacia los judíos. Son más o menos cuatro veces más que el número de personas que confiesan que no le gustan los musulmanes. Pero ellos siguen a la carga, con ese trasfondo de victimismo, cuando son precisamente los que más atentan contra los derechos de los demás. Pero en fin, ya sabemos que la mentira sionista no tiene límites. Su irracional y aberrante política criminal contra Palestina tiene que conocerse, y sobre todo, tiene que dejar de permitirse. Su violencia colonial tiene que cesar, y es responsabilidad de los ciudadanos del mundo, pero sobre todo de los medios de comunicación, y de los líderes políticos y gobernantes mundiales, acabar con esta imagen e intentar por todos los medios que Israel deje de comportarse como un Estado canalla y terrorista. La impunidad israelí tiene que acabar. Los niveles de sufrimiento humano en los territorios ocupados tienen que cesar. La asfixia de la población palestina tiene que cesar. Los crueles experimentos de la industria de armas de Israel tienen que cesar. La indiferencia internacional tiene que cesar. Y el sionismo debe desaparecer de la faz de la Tierra. Es el deber del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el respaldo de la comunidad internacional. La lista de las Resoluciones de la ONU incumplidas por Israel es interminable. La ocupación palestina continúa porque el mundo entero se niega a actuar. Un mundo decente jamás debiera tolerar estos viles atropellos a los derechos humanos más elementales. La parcialidad y sumisión de los medios de comunicación occidentales (asunto al que volveremos en su momento) permite a Israel seguir asesinando en Gaza, ocupando sus territorios, violando sus derechos, y condenándolos a una vida indigna. Continuaremos en siguientes entregas.