Cuba: lo más cercano al Paraíso (VII)

Cuba es, sin lugar a dudas, el mejor referente vivo del Socialismo que podemos tener, frente a la barbarie de la globalización neoliberal que sacude prácticamente al resto del planeta. Y decimos que es "lo más cercano...", precisamente porque no queremos ser más papistas que el Papa. Por supuesto, el sistema cubano también adolece de imperfecciones y defectos, también posee sus propias debilidades, no es perfecto. Pero como decimos, ofrece sin duda el mejor espejo donde mirarse: es el ejemplo vivo de una sociedad que, aunque dotada de limitados recursos, es capaz de brindar y garantizar los mismos derechos a todos los ciudadanos, y de proteger a los más vulnerables. Y ello porque Cuba ha optado por la solidaridad en vez de por el egoísmo, ha optado por el reparto en vez de por la acumulación, ha optado por lo colectivo en vez de por lo privado. ¿El secreto? Colocar al ser humano en el epicentro de la política y de los derechos, colocar la vida como eje rector de las Administraciones Públicas, y colocar la comunidad (humana y natural) como la destinataria de todo el conjunto de políticas públicas. Desde el inicio de la Revolución, y dentro del contexto socioeconómico de un país pobre como Cuba, se han ido alcanzando altas cotas de bienestar social, de igualdad y de protección del conjunto de la ciudadanía ante los más elementales derechos humanos. Y así, mientras en Estados Unidos ("paladín de la democracia, la libertad y los derechos humanos" según ellos mismos y sus fieles perritos guardianes occidentales), así como en muchos países de la Unión Europea, millones de personas no tienen acceso a la sanidad, a la educación, a la vivienda o a la alimentación, en Cuba se han alcanzado cotas de acceso a estos bienes prácticamente universales. Fidel Castro dejó dicho en la ONU: "Si hay 200 millones de niños en las calles, ninguno es cubano". Y a pesar de las enormes limitaciones que el criminal bloqueo económico ha impuesto a la isla (ver artículos anteriores), el pueblo cubano, apoyando su Revolución, ha logrado conseguir avances y alcanzar y consolidar conquistas sociales solo imaginables en una sociedad auténticamente avanzada.

Cuba representa por todo ello un bastión moral sin parangón para el resto de la humanidad, donde la extensión beneficiosa de avances sociales, la erradicación de la pobreza y del analfabetismo, la preservación medioambiental y la fortaleza de la cultura socialista impregna a todos los que somos amantes de otro mundo posible y necesario. Cuba es también, desde siempre, un vivero cultural. No solo es fiel mantenedor de sus tradiciones y manifestaciones folklóricas (asunto éste de vital importancia para todo país que pretenda no renunciar a sus raíces), sino que es un país donde el arte, en todas sus formas y manifestaciones, es cultivado y respetado. En este sentido, rescato las palabras de Koldo Campos, quien ha manifestado: "A diferencia de la democracia mexicana, en Cuba estudiar magisterio y ejercerlo no cuesta la vida; ni el periodismo, como en Honduras, provoca la muerte; ni el sindicalismo mata como en Colombia. En Cuba no se muere de colesterol ni de hambre. En Cuba las artes, la danza, la pintura, no son malas palabras, y el teatro tampoco un acertijo". Creo que no hace falta insistir. Y en el terreno educativo, hay que destacar que solo Cuba alcanzó los objetivos globales del proyecto "Educación para Todos" en el período 2000-2015 en toda América Latina, hecho que consiguieron solo un tercio de los países del mundo. En un informe de la UNESCO, se mencionan los 6 objetivos alcanzables que son, a saber: 1) Extender y mejorar la atención y educación de la primera infancia; 2) Lograr la universalización de la enseñanza primaria, especialmente en lo que respecta a niños y niñas pertenecientes a minorías étnicas o marginadas; 3) Garantizar que los jóvenes y adultos tengan iguales oportunidades de acceso al aprendizaje y la adquisición de competencias para la vida diaria; 4) Lograr en 2015 una reducción del 50% en los niveles de analfabetismo de la población adulta; 5) Suprimir la disparidad entre los sexos y lograr la igualdad entre ellos en la educación; 6) Mejorar la calidad de la educación para todos y obtener resultados de aprendizaje mensurables. Todo ello debería despertar la admiración de todos esos países occidentales "avanzados", que son los que precisamente se dedican a criticar a Cuba por su falta de democracia y de respeto a los derechos humanos. Intolerable.

Por tanto, y según los datos de que disponemos, avalados por las más altas Instituciones y Organismos internacionales (nada sospechosos de ser nidos de perversos marxistas), la República de Cuba ha demostrado que es posible alcanzar un alto grado de desarrollo humano manteniendo la sostenibilidad del sistema económico. Otras grandes potencias deberían aprender del pequeño país caribeño, en vez de ignorarla, denostarla o atacarla, como normalmente hacen. Y por supuesto, también en el terreno del cuidado y del respeto medioambiental, Cuba es punto y aparte. En peligrosos tiempos como los actuales, donde el capitalismo agresivo de las corporaciones y de los Estados va minando las posibilidades de vida en nuestro planeta, y donde una pandemia de un tipo de Coronavirus llegado a nosotros por zoonosis está afectando ya a más de 30 millones de personas en el todo el mundo, acercándose al millón de personas fallecidas por esta causa, Cuba también representa un referente a seguir en este ámbito. Como sabemos, y hemos explicado en otros muchos artículos de este Blog, casi todos los países más "desarrollados" del mundo consiguen sus resultados a costa de despilfarrar peligrosamente los finitos recursos naturales del planeta, provocando la destrucción de los ecosistemas y del equilibrio ambiental. Pues bien, no es el caso de Cuba, que ha conseguido colocarse entre los países con un alto Indice de Desarrollo Humano (IDH) manteniéndose dentro de los parámetros de sostenibilidad ecológica necesarios, con una huella ecológica pequeña, para no representar un lastre para el planeta. Gracias a ello, Cuba sigue siendo un espacio decoroso, un lugar apacible y en armonía, un sitio donde puede vivirse con dignidad, que no perturba ni los límites propios ni los ajenos. En el año 1992, en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro (considerada uno de los grandes hitos en la historia de la lucha contra el cambio climático), Fidel Castro fue el primer Jefe de Estado en advertir sobre las posibilidades de exterminio del género humano sobre el planeta. En dicha cumbre, defendió un cambio radical en el ámbito ecológico, denunciando la grave deriva civilizatoria por la que estábamos caminando. Ahí están sus discursos y sus actos, cualquiera puede descargarlos de Internet.

A ello hay que unir que precisamente Cuba es quizá más libre que otros países para disponer los parámetros de su propia política, pues es seguramente el país del mundo que mayor grado de soberanía ha alcanzado. De entrada, como ya hemos comentado, la Revolución Cubana acabó con el mito de que era imposible una vía socialista en el patio trasero del Tío Sam, como muy bien afirma Marc Vandepitte en este artículo, que tomamos como referencia. Este hecho garantizó a Cuba, dentro de sus limitaciones y de las limitaciones impuestas (el ya referido bloqueo estadounidense), el control absoluto sobre sus recursos, y por tanto, un grado de soberanía no conseguido por ningún otro país. Pero la soberanía cubana no ha quedado para ella sola, sino que junto con Venezuela (al mando de su Comandante Hugo Chávez) fue pionera en establecer y desarrollar todos los mecanismos de integración en diferentes niveles (integración política, económica, etc.) para todos los países latinoamericanos que lo desearan (ALBA, CELAC, UNASUR...), en detrimento de la perversa influencia de Washington en toda esta región. Cuba también desempeña un papel fundamental en el continente latinoamericano en los ámbitos de identidad sexo-genérica, diversidad afectivo-sexual y derechos LGTBI. Y todos los avances cubanos lo expresan y consagran con su enorme vocación internacionalista. Ya contamos en el artículo anterior la historia de inconmensurable ayuda del pueblo cubano a la liberación de determinados pueblos africanos, pero no queda ahí la cosa. Actualmente, casi 50.000 personas profesionales de la salud cubanos, la mitad de ellos/as médicos y médicas, operan en más de 60 países, y desde 1998 se han formado en Cuba gratuitamente 20.000 médicos y médicas de otros 123 países del mundo. Solo Cuba envía más profesionales sanitarios al mundo que toda la OMS (Organización Mundial de la Salud). Marc Vandepitte estima que si Estados Unidos hubiese hecho el mismo esfuerzo que Cuba en este aspecto, hubiese enviado dos millones de médicos y médicas al mundo, y habría formado más de un millón de estos profesionales durante los últimos 15 años. Pero como sabemos, USA está en otros menesteres, y la empatía, cooperación y solidaridad internacionales le importan un comino.

La guerra comunicacional también ha sido solucionada en Cuba. En las "democracias occidentales", como sabemos, los medios de comunicación no están democratizados, y obedecen a los mismos agentes que influyen poderosamente en la economía y en el ámbito político. En ese "mundo desarrollado" que critica a Cuba, estos medios de "intoxicación masiva" pertenecen igualmente a las multinacionales y grandes grupos que controlan el gran capital. No esa así en Cuba, donde se ha acabado con esa perversa influencia mediática, porque los medios de comunicación de masas están en manos de organizaciones sociales o de las autoridades. Pero ello no impide, por ejemplo, que la Iglesia Católica edite varias revistas y publicaciones, ni que tenga sus propias páginas web en las que publica opiniones muy diferentes de las posturas oficiales. Pero el debate político se mantiene donde se tiene que mantener: como existe la democracia económica y la democracia directa, además de celebrar elecciones parlamentarias cada 5 años, existe un sistema de consulta y debate bastante singular. De hecho, se consulta ampliamente a la población para todas las decisiones importantes, y además se busca un consenso. En Cuba de hecho no se toma ninguna medida si ésta no tiene un fuerte apoyo popular. Esto explica, entre otras cosas, por qué el Gobierno cubano cuenta con un gran apoyo de la población, a pesar de que a veces haya que soportar condiciones que son muy difíciles. El pueblo está con su Revolución, y la Revolución está con su pueblo. Únicamente la población disidente, influida por el mundo exterior capitalista, se enfrenta al Gobierno cubano desde su exilio en Miami. Pero en Cuba, como decimos, los debates sociales y políticos no están dominados y controlados por la prensa, sino que se celebran continuamente donde de verdad tienen que celebrarse: en los sindicatos, en los barrios, en las asociaciones de vecinos, en los centros de trabajo, en las organizaciones de jóvenes y de mujeres, etc. No obstante, es evidente que Cuba no es perfecta, que su Revolución ha sufrido altos y bajos, que ha dejado de lado algunos aspectos importantes, y que ha adolecido de problemas y defectos: como ejemplos, podemos citar el trato humillante dado al principio de la Revolución a las personas creyentes y homosexuales, la debacle económica de la década de 1970, el fracaso a la hora de saber diversificar la economía cubana, o el relevo tardío de la vieja guardia política por una generación más joven. Continuaremos en siguientes entregas.