Cuba: lo más cercano al Paraíso (y IX)

Estamos en la novena y última entrega de esta breve serie de artículos, donde nos propusimos exponer un retrato sobre Cuba, sobre su dignidad y su valentía, sobre lo que representa para el mundo. Nos quedamos haciendo un pequeño croquis sobre algunos de los avances y conquistas más significativas alcanzadas hasta la época de Raúl Castro, siguiendo este artículo de Aline Pérez Neri para el medio Cubainformacion. En el artículo anterior contamos la situación en cuanto al sistema sanitario, y seguiremos a partir de ahí:

B) EL PAPEL DE LA MUJER EN CUBA:

1.- De los 605 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, las mujeres constituyen el 53,22%, lo que le sitúa como el segundo parlamento del mundo con mayor participación femenina, superado solo por Ruanda con un 61,3%.

2.- Ocho de cada diez fiscales en Cuba son mujeres, al igual que el 75% de los cuadros de dirección de la Fiscalía General de la República.

3.- Podemos afirmar que Cuba ha conseguido alcanzar una sociedad sin feminicidios, es decir, sin asesinatos de mujeres por el mero hecho de serlo.

C) LA EDUCACIÓN EN CUBA:

1.- Según la UNESCO, Cuba dispone de la tasa de analfabetismo más baja y de la tasa de escolarización más alta de toda América Latina. En Cuba no existen los/as analfabetos/as.

2.- Más de 2/3 de los Presupuestos del Estado se destinan a educación, salud, seguridad social, cultura, deporte e investigación científica.

3.- La educación es totalmente gratuita para toda la población.

4.- El ingreso a la enseñanza primaria supera el 98% y la escolarización el 99% de la población entre 6 y 11 años de edad.

5.- Las Escuelas Especiales cuentan con una matrícula de más de 30.000 niños/as, para que además de valerse por sí mismos/as se puedan incorporar a la vida en sociedad.

D) EL NIVEL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN CUBA:

1.- Cuenta con una niñez saludable, protegida y segura. Ninguno de los más de 2 millones de niños y niñas de entre 0 y 17 años vive en la calle.

2.- El Estado cubano protege a los niños y niñas huérfanas. Si la situación incluye a ambos progenitores, se mantienen las pensiones hasta que el hijo o hija concluya sus estudios.

3.- Cuba es el único país de América Latina que se encuentra entre las diez naciones del mundo con el mejor Índice de Desarrollo Humano (IDH) sobre los tres criterios (esperanza de vida, educación y nivel de vida) de los últimos años.

4.- Cuba es uno de los países más seguros y tranquilos del mundo, donde no existe el clima de violencia social que impera en otros lugares del planeta.

5.- Cuba defiende su soberanía nacional en todos los ámbitos y foros internacionales, por ello es símbolo de dignidad y resistencia reconocida en todo el mundo.

E) EL LEGADO DE CUBA:

1.- La Escuela Latinoamericana de Medicina, que ha graduado a más de 28.500 médicos alrededor de 100 países, desde el año 2005.

2.- Desde 1963 con la primera misión internacionalista en Argelia, cerca de 132.000 trabajadores de la salud han prestado servicios voluntariamente en más de 100 países. Actualmente, más de 38.000 colaboradores médicos ofrecen sus servicios en 66 naciones del Tercer Mundo. Por ejemplo, la Operación Milagro (que opera de la vista gratuitamente a poblaciones pobres, para que no queden ciegas a consecuencia de las cataratas) le ha devuelto la vista a más de 2,5 millones de personas de 28 países.

3.- El Programa de Alfabetización "Yo sí puedo", lanzado en el año 2003, ha enseñado a leer y escribir a 9,7 millones de personas en más de 35 países de los cinco continentes, entre ellos, por ejemplo, 700.000 mexicanos/as.

Podríamos continuar. La lista de logros, conquistas, ayudas, altruismos, solidaridad, cooperativismo y resistencia cubanas no tiene límites. Estamos seguros de que si la ONU actuara con tanta determinación y valentía ante el mundo como el pueblo cubano lo hace en la medida de sus posibilidades, otro gallo (mundial) nos cantara. Cuba es quizá el mejor referente de que otro mundo ha sido y es posible. En Cuba no existen fraudes electorales, ni corrupción, ni personas que no tengan sus necesidades elementales cubiertas. En Cuba están prohibidas la propaganda y las promesas de campaña, y todos los miembros públicos electos rinden cuentas al pueblo cubano cada seis meses. Sus cargos son revocables. Cuba es un modelo de sostenibilidad para el resto del mundo, que debiera exportarse, ahora que ya somos medianamente conscientes del colapso civilizatorio al que nos enfrentamos. En ese sentido, Fidel Castro dejó dicho: "Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No más transferencias al Tercer Mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan al medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre". Sirvan las sabias palabras de uno de los mejores revolucionarios de la historia de la humanidad para que aprenda tanto político de pacotilla como tenemos hoy en el mundo. Esos que se creen altos dirigentes y hombres de Estado, y no son más que patéticos siervos del gran capital.

La propia población cubana es factor fundamental para que la Revolución se mantenga y se afirme, evolucione pero no involucione. Y es que ningún proceso popular de cambio puede darse sin la población, en ningún lugar del mundo. La historia lo ha demostrado fehacientemente. Por eso, los "progresismos" que aparecen como producto concreto de una determinada elección en los marcos de la democracia fijados por el sistema capitalista no pueden ir más allá. Muchos países lo han intentado. Ninguno lo ha conseguido. Únicamente Cuba ha sabido conducir su Revolución por buen camino, y ello por dos factores fundamentales: su población adherida fielmente a los preceptos y objetivos revolucionarios, y un Ejército situado siempre al lado de su pueblo. Esas han sido y son las garantías de una Revolución exitosa, como la cubana. Larga vida al modelo cubano y a su gente. Finalizamos aquí. Esperamos haber contribuido, como siempre, a desarmar espurios argumentos que sirven solo para atacar a una isla caribeña, pequeña en tamaño, pero grande en dignidad. Agradezco a los diversos autores y autoras que me han servido como referencia para dar cuerpo a esta pequeña exposición sobre Cuba, y termino con las palabras del mexicano Fernando Buen Abad Domínguez, quien ha declarado: "En cualquier balance afectivo e intelectual (juntos o separados) que hagamos en América Latina y el Caribe, encontraremos a Cuba como referente infaltable y como deuda impagable. No son pocos los protagonistas políticos, intelectuales o artísticos que no tengan, en su vida y obra, una fuente referencial originaria de Cuba. Quienes crecimos con la Revolución, que supimos de ella con sus victorias y sus tropiezos, tenemos la ganancia especial de su ética y de su resistencia expresadas en todas sus batallas. Cuba nos enseñó la importancia del ser y el hacer revolucionario a pesar de todos los pesares. A pesar, incluso, de las diferencias y las indiferencias. Cuba estuvo y Cuba está ahí, siempre firme". ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Hasta la victoria siempre!